Valga clausura con éxito el Programa de Emprego logrando un 57% de inserción laboral
De los 21 participantes, un total de 12 alumnos encontraron trabajo en este plan subvencionado por la Xunta de Galicia con 220.000 euros
El Programa Integrado de Empleo (PIE), en el que participaron Valga y los concellos de Dodro, Padrón, Rois, Catoira y Pontecesures, finalizó con un balance positivo, ya que de los 100 participantes, un 41% encontró empleo. En Valga, la inserción laboral fue superior, alcanzando el 57,14%, es decir 12 de los 21 participantes.
Subvencionado por la Xunta de Galicia con 220.000 euros, el programa estuvo dirigido a colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral, como jóvenes, mayores de 45 años, personas con discapacidad, desempleados de larga duración y mujeres en paro.
Se ofrecieron cerca de 900 horas de formación, tanto presencial como online, adaptadas a las necesidades del entorno y también se incluyeron talleres de motivación, habilidades sociales, orientación laboral, visitas a empresas, prácticas no laborales y bolsa de empleo.
El enfoque personalizado y la colaboración entre administraciones y empresas locales fueron claves en los buenos resultados, especialmente en sectores como el metal, alimentación, comercio y hostelería.