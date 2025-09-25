Valga clausura con éxito el Programa de Emprego logrando un 57% de inserción laboral

En este programa participaron también los los concellos de Dodro, Padrón, Rois, Catoira y PontecesuresCedida

El Programa Integrado de Empleo (PIE), en el que participaron Valga y los concellos de Dodro, Padrón, Rois, Catoira y Pontecesures, finalizó con un balance positivo, ya que de los 100 participantes, un 41% encontró empleo. En Valga, la inserción laboral fue superior, alcanzando el 57,14%, es decir 12 de los 21 participantes.

Subvencionado por la Xunta de Galicia con 220.000 euros, el programa estuvo dirigido a colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral, como jóvenes, mayores de 45 años, personas con discapacidad, desempleados de larga duración y mujeres en paro.

Se ofrecieron cerca de 900 horas de formación, tanto presencial como online, adaptadas a las necesidades del entorno y también se incluyeron talleres de motivación, habilidades sociales, orientación laboral, visitas a empresas, prácticas no laborales y bolsa de empleo.

El enfoque personalizado y la colaboración entre administraciones y empresas locales fueron claves en los buenos resultados, especialmente en sectores como el metal, alimentación, comercio y hostelería.