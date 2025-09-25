Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

Valga clausura con éxito el Programa de Emprego logrando un 57% de inserción laboral

De los 21 participantes, un total de 12 alumnos encontraron trabajo en este plan subvencionado por la Xunta de Galicia con 220.000 euros

Fátima Pérez
25/09/2025 18:01
En este programa participaron también los los concellos de Dodro, Padrón, Rois, Catoira y Pontecesures
En este programa participaron también los los concellos de Dodro, Padrón, Rois, Catoira y PontecesuresCedida

El Programa Integrado de Empleo (PIE), en el que participaron Valga y los concellos de Dodro, Padrón, Rois, Catoira y Pontecesures, finalizó con un balance positivo, ya que de los 100 participantes, un 41% encontró empleo. En Valga, la inserción laboral fue superior, alcanzando el 57,14%, es decir 12 de los 21 participantes.

Subvencionado por la Xunta de Galicia con 220.000 euros, el programa estuvo dirigido a colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral, como jóvenes, mayores de 45 años, personas con discapacidad, desempleados de larga duración y mujeres en paro.

Se ofrecieron cerca de 900 horas de formación, tanto presencial como online, adaptadas a las necesidades del entorno y también se incluyeron talleres de motivación, habilidades sociales, orientación laboral, visitas a empresas, prácticas no laborales y bolsa de empleo.

El enfoque personalizado y la colaboración entre administraciones y empresas locales fueron claves en los buenos resultados, especialmente en sectores como el metal, alimentación, comercio y hostelería.

Te puede interesar

Las actividades se presentaron hoy, con apoyo del Concello

La asociación de vecinos de Barrantes celebra sus 40 años, la vendimia y la cita de habaneras
Beni Yáñez
El acto de entrega del cheque

El Burger Fest entrega al banco de alimentos Rías Baixas un cheque de 3.000 euros
Redacción
Un taller de embarcaciones en Tragove fue uno de los inmuebles en los que se llevaron a cabo registros

Los once detenidos por el alijo de cocaína de A Pobra pasarán a disposición judicial este viernes
Redacción
El gerente del Sergas, José Ramón Parada

El gerente del Sergas garantiza atención de calidad en Catoira y anuncia refuerzo en pediatría
Fátima Pérez