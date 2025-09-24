Valga pide responsabilidad tras un nuevo atasco en la red de saneamiento por malos vertidos

Residuos y materiales no biodegradables recogidos en ValgaCedida

Los operarios municipales de Valga se vieron obligados a realizar ayer una actuación de limpieza en la estación de bombeo del lugar de Forno, parte de la red de saneamiento municipal, ante la acumulación de materiales no biodegradables que los vecinos tiran por el inodoro provocando atascos en la infraestructura.

Tal y como apunta el Concello, esta situación no es nueva, se viene repitiendo periódicamente en los últimos años a pesar de las llamadas de atención a la ciudadanía, ya que la falta de responsabilidad en este sentido causa importantes incidencias en el funcionamiento de la red y, como consecuencia, también provoca daños medioambientales, además del sobrecoste para las arcas municipales.

Por ello, el gobierno municipal reitera su llamamiento a los vecinos de Valga para que actúen de forma responsable y se conciencien sobre los problemas que puede llegar a causa de verter por el inodoro materiales no biodegradables, dejando consecuencias negativas que podrían evitarse tirando las toallitas o plásticos al cubo de la basura.