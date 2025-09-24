Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

Valga pide responsabilidad tras un nuevo atasco en la red de saneamiento por malos vertidos

Los operarios municipales se vieron obligados a realizar una actuación de limpieza en el lugar de Forno

Fátima Pérez
24/09/2025 20:34
Residuos y materiales no biodegradables recogidos en Valga
Residuos y materiales no biodegradables recogidos en ValgaCedida

Los operarios municipales de Valga se vieron obligados a realizar ayer una actuación de limpieza en la estación de bombeo del lugar de Forno, parte de la red de saneamiento municipal, ante la acumulación de materiales no biodegradables que los vecinos tiran por el inodoro provocando atascos en la infraestructura.

Tal y como apunta el Concello, esta situación no es nueva, se viene repitiendo periódicamente en los últimos años a pesar de las llamadas de atención a la ciudadanía, ya que la falta de responsabilidad en este sentido causa importantes incidencias en el funcionamiento de la red y, como consecuencia, también provoca daños medioambientales, además del sobrecoste para las arcas municipales.

Por ello, el gobierno municipal reitera su llamamiento a los vecinos de Valga para que actúen de forma responsable y se conciencien sobre los problemas que puede llegar a causa de verter por el inodoro materiales no biodegradables, dejando consecuencias negativas que podrían evitarse tirando las toallitas o plásticos al cubo de la basura. 

Te puede interesar

El entorno de la explanada situada delante del ayuntamiento de Ribeira será objeto de obras de mejora de la accesibilidad

Ribeira destinará 100.100 euros a mejorar la accesibilidad en Praza do Concello y la casa consistorial
Chechu López
Operarios procedieron a la instalación de paneles solares fotovoltaicos en el tejado de la oficina de información turística y de consumo de Ribeira

Ribeira sigue avanzando en cuanto a eficiencia energética y ahorro del consumo eléctrico en sus instalaciones municipales
Chechu López
El proyecto presentado por PetSelect, empresa perteneciente al Grupo Jealsa, superó el informe de impacto ambiental

Luz verde ambiental al proyecto de Petselect, del Grupo Jealsa, para acondicionar una nave en Espiñeira en que elaborar y envasar comida para mascotas
Chechu López
El ideal gallego

El PP de Cambados culpa a la “mala xestión” del cuatripartito que se vayan a producir “máis recurtes”
Anxo Louro Lariño