Valga acoge el Festival de Otoño de Corales con agrupaciones de tres provincias gallegas

El Auditorio Municipal de Valga acogerá el próximo 4 de octubre la XVII edición del Festival de Otoño de Corales con cuatro agrupaciones de tres provincias gallegas.

Además de los anfitriones, la Polifónica Santa Comba de Cordeiro, actuarán la Coral ‘Airiños de Caranza’ de Ferrol, la Polifónica del Casino de Carballiño y la agrupación Santa María Adina, de Portonovo. Cada coral realizará una actuación individual y, como colofón, interpretarán varios temas de forma conjunta.

El concierto comenzará a las 19:00 horas con entrada gratuita para el público. Este festival está organizado por la Coral Polifónica Santa Comba de Cordeiro para poner en valor el esfuerzo que los miembros de la agrupación realizan, dar visibilidad a su actividad y captar nuevas voces.

La Coral de Valga, integrada en la Federación Gallega de Corales, está formada por 39 miembros y a lo largo de su trayectoria ha protagonizado incontables actuaciones de música popular y sacra por toda la geografía gallega, en Asturias y Portugal.