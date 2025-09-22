El Concello abre el plazo para participar en una ruta cultural que ensalza el patrimonio del Ulla

Cartel del programa Goza do UllaCedida

Valga abre el plazo de inscripción hasta el 30 de septiembre para participar en la ruta de senderismo ‘Vistas del Ulla y afluentes’, que tendrá lugar el próximo 4 de octubre dentro del programa ‘Goza do Ulla’, para promocionar el patrimonio natural y cultural de los territorios bañados por aguas de este río.

Se trata de un recorrido circular de dificultad media y 12 kilómetros de longitud que transcurre por algunas de las zonas más elevadas de Valga y áreas de monte, partiendo a las 9:30 horas desde el Centro Social de Parafita. Se visitarán lugares histórico-culturales como la Capilla de la Salud, la de los Mártires o el Casal de Eirigo. También parajes naturales como la Ruta de las Cascadas de Parafita y Raxoi donde los participantes podrán contemplar distintos tipos de molinos restaurados.

La inscripción puede realizarse en el Concello, en el Auditorio, o a través del correo electrónico concello@valga.gal.