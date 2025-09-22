El BNG de Valga propone habilitar una parcela sin uso en Rúa Nova como aparcamiento

El BNG de Valga llevará a Pleno la propuesta de nuevos aparcamientos en una parcela municipalCedida

El BNG de Valga propondrá en el próximo Pleno la creación de un aparcamiento en una parcela municipal sin uso, situada en la Rúa Nova, junto al campo de tenis y muy próxima a las empresas Extrugasa, Exlabesa y Urovesa.

La parcela, de unos 1.700 metros cuadrados, serviría para dar respuesta a la alta demanda de estacionamiento en la zona, tanto por parte del personal de estas empresas como de los vecinos de la Rúa Nova y de las personas que acuden los fines de semana a los campos de fútbol de Campaña.

Desde el BNG advierten que actualmente muchos vehículos se estacionan en zonas no adecuadas, lo que genera problemas de circulación, falta de plazas y riesgos en seguridad vial. Por ello, consideran urgente actuar para mejorar la ordenación del tráfico y aprovechar un terreno municipal que actualmente no tiene ninguna función. Según el BNG, se trata de una intervención sencilla y de bajo coste, pero con un impacto positivo en los vecinos.