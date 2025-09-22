Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

El BNG de Valga propone habilitar una parcela sin uso en Rúa Nova como aparcamiento

El espacio cuenta con 1.700 metros cuadrados para cubrir la alta demanda de estacionamiento en la zona

Fátima Pérez
22/09/2025 19:30
El BNG de Valga llevará a Pleno la propuesta de nuevos aparcamientos en una parcela municipal
El BNG de Valga llevará a Pleno la propuesta de nuevos aparcamientos en una parcela municipalCedida

El BNG de Valga propondrá en el próximo Pleno la creación de un aparcamiento en una parcela municipal sin uso, situada en la Rúa Nova, junto al campo de tenis y muy próxima a las empresas Extrugasa, Exlabesa y Urovesa. 

La parcela, de unos 1.700 metros cuadrados, serviría para dar respuesta a la alta demanda de estacionamiento en la zona, tanto por parte del personal de estas empresas como de los vecinos de la Rúa Nova y de las personas que acuden los fines de semana a los campos de fútbol de Campaña. 

Desde el BNG advierten que actualmente muchos vehículos se estacionan en zonas no adecuadas, lo que genera problemas de circulación, falta de plazas y riesgos en seguridad vial. Por ello, consideran urgente actuar para mejorar la ordenación del tráfico y aprovechar un terreno municipal que actualmente no tiene ninguna función. Según el BNG, se trata de una intervención sencilla y de bajo coste, pero con un impacto positivo en los vecinos. 

Te puede interesar

Sálvora será el destino de cinco viajes para dar a conocer todo el encanto que tiene la isla ribeirense

Programadas para fines de semanas de octubre cinco visitas guiadas a la isla de Sálvora que permitirán que medio millar de personas puedan conocerla
Chechu López
Polish_20250922_191957536

Trasladan a la UCI del Clínico de Santiago para vigilancia al menor de Ribeira que resultó herido en accidente de moto en A Mámoa
Chechu López
Polish_20250923_220015364

Los padres de 'O Grupo' se sienten "defraudados" por la comparecencia en el Parlamento del conselleiro al obviar que "falamos de nenos" y no de cifras
Chechu López
DSC_0385

Prevén que a mediados de 2026 se acabará la obra de ampliación del Fogar Amicos, con 26 dormitorios
Chechu López