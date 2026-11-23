Asistentes al festival en un edición anterior MONICA VILA

Vetusta Morla será uno de los grandes protagonistas de la próxima edición del Portamérica, que se celebrará en la Azucreira del 8 al 10 de julio.

El festival ha anunciado los primeros artistas que formarán parte de su cartel de 2027, una cita especialmente significativa al coincidir con la celebración de su décimo quinto aniversario.

La confirmación de Vetusta Morla destaca dentro de una tanda de nombres que reúne algunas de las propuestas más reconocidas del panorama musical nacional.

Junto al grupo también se ha anunciado la participación de Barry B, Igloo, Mala Gestión, Mamasunción, Rata, Rusowsky, Sarria, Siloé, Tanxugueiras y Viva Suecia.

El anuncio de la banda madrileña y del resto de artistas supone el punto de partida de una programación que continuará ampliándose durante los próximos meses.

Los bonos ya están a la venta a través de la página web oficial del Portamérica.