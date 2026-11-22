Público en la pasada edición de Portamérica Mónica Ferreirós

Portamérica desveló los primeros nombres del cartel de la que será su XV edición. Y para una ocasión tan especial, la forma de comunicarlo también fue para no olvidar. Vecinas, comerciantes y otros representantes de la sociedad de Portas se implicaron en un spot con el que la organización del evento, Esmerarte, hace de la inclusión su bandera. Y es que los nombres de los artistas los dieron a conocer en lenguaje de signos, en un spot en redes en el que el ruido se baja a cero para poner toda la atención en los gestos.

Zahara, Alizzz, Bebe, Siloé, Carlos Ares, Celtas Cortos, La M.O.D.A. y Besmaya son los primeros artistas confirmados en un anuncio que se realiza bajo la coordinación técnica de ‘En Lingua de Signos’ y el asesoramiento lingüístico de una persona sorda.

Según indica la organización en un comunicado, es la primera vez que un festival nacional desvela sus confirmaciones exclusivamente por la lengua de signos, haciendo un llamamiento a la reflexión sobre las barreras comunicativas con las que chocan las personas sordas en el acceso a la información. Portamérica se celebrará en la Azucreira del 8 al 10 de julio.