Imagen de archivo de una técnica de Augas de Galicia Cedida

La Xunta de Galicia acaba de eliminar un punto de vertido irregular de aguas residuales al río en Portas. La mancha se detectó en el marco de las tareas rutinarias de inspección que el personal del Programa de Control de Vertidos de Aguas de Galicia lleva a cabo dentro del ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

En este caso, los técnicos autonómicos localizaron una tubería en el muro de una vivienda que vertía aguas residuales sin tratar. Trasladaron los hechos al Concello de Portas, para que realizase las investigaciones pertinentes para garantizar la eliminación del citado vertido. En una reciente visita ala zona, el personal de Augas constató que se había solucionado el punto contaminante.