Portas rescata del “abandono” el lavadero de Loncras para preservar el patrimonio del rural

Estado actual en el que se encuentra el lavadero en la parroquia de Romai Cedida

El gobierno local continúa avanzando en la recuperación de su patrimonio tradicional con una nueva intervención en el lavadero de Loncras, situado en la parroquia de Romai.

Los trabajos, que se están ejecutando actualmente, se centran en la limpieza, desbroce y acondicionamiento del entorno con el objetivo de recuperar un espacio que había quedado relegado al “abandono”.

La actuación forma parte de las iniciativas municipales destinadas a preservar aquellos elementos de valor histórico, social y etnográfico que, con el paso de los años, han ido perdiendo protagonismo en las diferentes aldeas del municipio.

Desde el Concello consideran fundamental intervenir sobre estas construcciones para evitar su deterioro y garantizar su conservación.

El alcalde, Ricardo Martínez, destacó la importancia de mantener viva la memoria colectiva de los vecinos a través de este tipo de actuaciones.

“Un concello que quere avanzar non pode esquecer de onde vén nin deixar que desaparezan os espazos que forman parte da historia dos seus veciños. Recuperar un lavadeiro é tamén recuperar a memoria das persoas que o utilizaron durante décadas e devolverlle ao rural a atención que merece”, señaló.

Con esta intervención, la administración municipal pretende devolver el protagonismo al lavadero de Loncras y mejorar las condiciones de un entorno vinculado a la identidad de la parroquia de Romai.

La actuación permitirá acondicionar este espacio y contribuir a su preservación.

En este sentido, el primer edil defendió la necesidad de combinar las inversiones en infraestructuras y servicios con otras actuaciones de menor envergadura orientadas a la conservación del patrimonio rural.

“O progreso dun concello non se mide únicamente polas grandes obras. Tamén se mide pola capacidade de coidar as súas aldeas, preservar a súa historia e atender as necesidades do rural”, afirmó.

Desde el Concello insisten en que continuarán impulsando las labores de recuperación de espacios tradicionales en las diferentes parroquias, con el propósito de mejorar su entorno y evitar la pérdida de elementos vinculados a la historia local.