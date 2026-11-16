Los vecinos de Portas podrán ganar cien euros por decorar sus hogares estas navidades

Imagen del cartel del concurso Cedida

La Navidad comienza a hacerse un hueco en el municipio de Portas, que volverá a apostar por la creatividad y la participación vecinal con la celebración de la cuarta edición del concurso ‘Decora o teu fogar’.

Se establecen cuatro categorías diferentes, con el propósito de reconocer distintas formas de entender y representar la Navidad.

Así, se premiará la iluminación más original, la mejor decoración elaborada mediante la utilización de materiales reciclados, la propuesta más original y artística y el mejor nacimiento.

Cada una de las categorías contará con un premio de cien euros, que los ganadores podrán gastar en los comercios locales.

Las personas interesadas en participar podrán formalizar su inscripción hasta el catorce de diciembre.

Para ello, tendrán la posibilidad de anotarse en las dependencias del Concello o a través del teléfono 639 685 890.

También será obligatorio remitir fotografías de la decoración navideña antes de que finalice el plazo.

La entrega de premios será el 18 de diciembre.