Entradas agotadas para ver a Marlena en Portas el próximo día 30

Marlena, el dúo de indie pop que actuará en Portas Cedida

El dúo de indie pop formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano, más conocidas como Marlena, llegará a la azucreira de Portas el próximo viernes 30 de octubre en un concierto que ofrece la emisora Cadena 100 en el marco de un ciclo de conciertos bajo el nombre ‘Club 100’.

El Concello anunció este pasado jueves que se podrían recoger las invitaciones en la misma Casa Consistorial, pero la administración ya comunicó que las invitaciones se había agotado.

Después de grabar el videoclip de su último tema ‘Amiga date cuenta’ en Pontevedra y de actuar el verano pasado en Vilagarcía, como parte del programa de las Fiestas de San Roque, ahora llegarán a Portas en una cita gratuita, pero con acceso limitado y ya cubierto.