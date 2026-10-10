Abaten a un jabalí de 122,5 kilos en los montes de Ulla-Umia

Los cazadores posaron con el animal tras matarlo

Un grupo de 23 cazadores de diferentes puntos de las comarcas de Ulla-Umia y O Salnés lograron abatir al jabalí más grande que se recuerda en la sociedad Tecor Portas, nada más y nada menos que de 122,5 kilos de peso. La entidad cinegética llevaba tiempo tras el rastro del marrano, pero no fue hasta estos días que una de las perras sabuesas logró localizarlo. Para abatirla se pidió la colaboración de sociedades de caza de Moraña, Cuntis, Caldas, Meis e incluso de O Grove. Desde el Tecor indican que “se demostró una vez más que la solidaridad y el compromiso y la amistad entre el colectivo cinegético están fuera de toda duda”. Añaden, de hecho, que “la jornada de caza tiene que ser siempre un motivo disfrutar: de los perros, de los levantes y de los lances lejos de egos, envidias y protagonismos individuales que en nada contribuyen al buen ambiente dentro principalmente de las cuadrillas de caza mayor”.

Dicen desde Tecor Portas que fueron “tres disparos los que resonaron en el corazón del monte” y que fue Antolín – unos de los cazadores– el que pronunció las palabras que todos deseaban oír: “Está listo”.

Desde la entidad de Portas presumen de haber conseguido su mejor pieza y también, incluso, “una de las mejores de la comarca”.

Los cazadores definen a esta pieza como “muy escurridiza” y que, durante tiempo, ninguno de los trucos que utilizaban les daban pistas de como poder apresarla.