Portas expone el papel de las mujeres que abrieron camino en distintos ámbitos sociales Cedida

Portas será le próximo destino del proyecto ‘Mulleres Femupo, mulleres que fan Camiño’, una propuesta cultural que puso en marcha la Federación pola Igualdade das Mulleres da Provincia de Pontevedra (Femupo) para acercar a diferentes concellos de la provincia las historias de mujeres y entidades que abrieron camino en distintos ámbitos de la sociedad.

Se trata concretamente de una exposición que se inaugurará este lunes 5 de octubre a las 10:00 horas en la Casa da Cultura de Portas, donde permanecerá hasta el jueves. La muestra contará con siete paneles: uno de presentación y contextualización del proyecto; cinco paneles dedicados a las diferentes ediciones de los Premios Mulleres Femupo, de 2022 a 2026; y un último panel con códigos QR que permitirá acceder a vídeos y otros contenidos digitales.

Y es que desde la organización celebran cada año, en el mes de abril, estos premios en los que rinden homenaje a cinco mujeres en cinco categorías: administración, deporte, empresa, cultura y asociacionismo. “Veíamos que nos quedábamos cojas y pensamos que el Camino podía ayudarnos a llevar a estas mujeres por la provincia”, cuentan. De ahí la relación del proyecto con el Camino de Santiago que sirve como hilo conductor para exponer las proezas de estas mujeres premiadas. “No queremos dejarlo en una gala, queremos que las conozcan”, cuentan.

Después de Portas, el próximo destino será Valga, el 13 de octubre, y a concellos como Caldas o Pontecesures, también incluidos en la ruta, llegarán entre los últimos meses del año y los primeros de 2027.