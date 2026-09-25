Briallos encara la recta final de su parcelaria con la toma de posesión de las nuevas fincas

La Xunta de Galicia publica en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el anuncio por el que se establece la toma de posesión provisional de las nuevas fincas tras la reestructuración parcelaria de Briallos, en Portas. La Consellería do Medio Rural fija así para el 30 de octubre la toma de posesión provisional de estas parcelas, por lo que, a partir de ese momento, los titulares podrán hacer uso de sus nuevos predios.

La medida afecta a las nuevas fincas destinadas a prados, pastos, terrenos de labradío sin cosecha y monte. En el caso de los terrenos que todavía tengan cosechas, la toma de posesión se producirá una vez se haya retirado toda la producción.

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Este proceso legal establece también un período de dos meses, desde el 30 de octubre, para reclamar posibles defectos de superficie en las fincas atribuidas. Para ello será necesario adjuntar una medición pericial firmada por un técnico o técnica competente. Además, durante este período, los propietarios de las parcelas antiguas deberán permitir el acceso a sus terrenos a los titulares de las nuevas fincas para que puedan realizar las mediciones necesarias. Impedir u obstaculizar la toma de posesión constituye una infracción muy grave, que puede conllevar multas de hasta 6.000 euros.

Casi 340 hectáreas

La parcelaria de Briallos afecta a una superficie de casi 340 hectáreas y a más de 700 propietarios. Ahora, tras esta redistribución encara su fase final y solo quedará pendiente formalizar el acta de reorganización de la propiedad. En otras palabras, el documento que consolida jurídicamente la nueva estructura de la propiedad. Medio Rural destinó cerca de dos millones de euros para llevarla a cabo.