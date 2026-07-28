Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Portas

El Portamérica anuncia los Abonos Creyentes para su edición 2027

Los abonos para los "Portamericanxs" estarán disponibles el 29 de julio y la venta general será será el día 30

Sandra Rey
28/07/2026 13:52
PortAmérica
Imagen de archivo del festival
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La organización del Portamérica anuncia ya la inminente puesta en venta de los Abonos Creyentes, que estarán disponibles el 29 de julio, a partir de las doce del mediodía, para aquellos que los "Portamericanxs", es decir, aquellos afiliados a las ventajas del evento musical; y el 30 de julio, a la misma hora, será la venta general.

Las entradas serán limitadas y con precios desde los 70 euros, con 15 euros de saldo incluido para usar en las barras del festival. Los interesados, aún están a tiempo de convertirse en "Portamericanxs" mediante el registro en la web oficial del evento. El enlace pribado llegará 24 horas antes de la venta general.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620