El Portamérica anuncia los Abonos Creyentes para su edición 2027

Imagen de archivo del festival Mónica Ferreirós

La organización del Portamérica anuncia ya la inminente puesta en venta de los Abonos Creyentes, que estarán disponibles el 29 de julio, a partir de las doce del mediodía, para aquellos que los "Portamericanxs", es decir, aquellos afiliados a las ventajas del evento musical; y el 30 de julio, a la misma hora, será la venta general.

Las entradas serán limitadas y con precios desde los 70 euros, con 15 euros de saldo incluido para usar en las barras del festival. Los interesados, aún están a tiempo de convertirse en "Portamericanxs" mediante el registro en la web oficial del evento. El enlace pribado llegará 24 horas antes de la venta general.