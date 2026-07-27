Portamérica 2027 ya tiene fecha: 8,9 y 10 de julio en la Azucarera

El festival es uno de los más multitudinarios de las Rías Baixas Mónica Ferreirós

El festival Portamérica ya tiene fecha para 2027. La cita musical, gastronómica y cultural se celebrará en el recinto de la Azucarera de Portas los días 8, 9 y 10 de julio. Lo hará, además, conmemorando su XV aniversario. Los más fieles tendrán pronto la posibilidad de hacerse con los abonos a precios más rebajados. Eso sí, sin conocer todavía el nombre de los artistas que configurarán un cartel que siempre toca varios palos y que apuesta por lo local, lo nacional y lo internacional.