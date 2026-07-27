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Portas

Portamérica 2027 ya tiene fecha: 8,9 y 10 de julio en la Azucarera

El festival conmemora el año que viene su XV aniversario

Fátima Frieiro
27/07/2026 13:48
PortAmérica
El festival es uno de los más multitudinarios de las Rías Baixas
Mónica Ferreirós
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El festival Portamérica ya tiene fecha para 2027. La cita musical, gastronómica y cultural se celebrará en el recinto de la Azucarera de Portas los días 8, 9 y 10 de julio. Lo hará, además, conmemorando su XV aniversario. Los más fieles tendrán pronto la posibilidad de hacerse con los abonos a precios más rebajados. Eso sí, sin conocer todavía el nombre de los artistas que configurarán un cartel que siempre toca varios palos y que apuesta por lo local, lo nacional y lo internacional.

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