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Portas

PortAmérica reúne a más de 60.000 personas y deja 18 millones de impacto económico

El festival generó además 450 empleos directos y 1.000 indirectos en la que fue su XIV edición

Fátima Pérez
17/07/2026 11:32
PortAmérica
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Mónica Ferreirós
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El festival PortAmérica reunió en su XIV edición, que se celebró los pasados 9, 10 y 11 de julio, a 60.000 aficionados y generó un impacto económico estimado de 18 millones de euros. Así lo destacó la organización del festival, quienes también facilitaron datos de empleabilidad con 450 empleos directos y 1.000 indirectos que se crearon para sacar adelante el evento musical en Portas.

PortAmérica volvió a destacar por su calidad artística, su excelencia gastronómica y un firme compromiso con la sostenibilidad, la accesibilidad y la inclusión. Ahora la organización mira ya a un 2027 muy especial, ya que el festival celebrará su quince aniversario y lo hará bajo su reciente declaración como acontecimiento de excepcional interés público, una de las máximas figuras de reconocimiento institucional previstas para iniciativas estratégicas del país.

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