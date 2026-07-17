PortAmérica reúne a más de 60.000 personas y deja 18 millones de impacto económico

PortAmérica Mónica Ferreirós

El festival PortAmérica reunió en su XIV edición, que se celebró los pasados 9, 10 y 11 de julio, a 60.000 aficionados y generó un impacto económico estimado de 18 millones de euros. Así lo destacó la organización del festival, quienes también facilitaron datos de empleabilidad con 450 empleos directos y 1.000 indirectos que se crearon para sacar adelante el evento musical en Portas.

PortAmérica volvió a destacar por su calidad artística, su excelencia gastronómica y un firme compromiso con la sostenibilidad, la accesibilidad y la inclusión. Ahora la organización mira ya a un 2027 muy especial, ya que el festival celebrará su quince aniversario y lo hará bajo su reciente declaración como acontecimiento de excepcional interés público, una de las máximas figuras de reconocimiento institucional previstas para iniciativas estratégicas del país.

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Tras casi quince años construyendo puentes entre Galicia e Iberoamérica desde la música, la gastronomía y la comunidad, PortAmérica afrontará esta nueva etapa con la mirada puesta en seguir creciendo como proyecto cultural, social y territorial.