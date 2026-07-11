Dani Martín y Amaia ponen hoy el broche de oro a un PortAmérica que mira ya al 2027 y a sus 15 años

El público disfrutando en una nueva edición del PortAmérica Mónica Ferreirós

Portas despertó hoy con resaca emocional tras el paso de M-Clan y Hombres G por los escenarios del PortAmérica en una noche en la que la azucreira volvió a recibir a miles de aficionados. Hoy, el festival por excelencia de la comarca de Arousa, se despedirá por todo lo alto con dos de los artistas más esperados de todo el cartel: Amaia y Dani Martín.

Tras una segunda jornada, aún más concurrida que la del jueves, el festival “que une ambos lados del Atlántico” continúa certificando su éxito gracias no solo a su apuesta musical, sino también a todas las patas que conforman este evento: la gastronomía, la sostenibilidad, la literatura, la apuesta por el talento local o la inclusión.

Ayer el clásico ‘Carolina’ de M-Clan emocionó a más de uno, así como otros de sus grandes éxitos, entre ellos ‘Sopa Fría’ o ‘Llamando a la tierra’. Lo mismo hizo Hombres G, estos para un público aún más nostálgico que no dudó en gritar a pleno pulmón el clásico “sufre mamón” que hizo vibrar toda la azucreira.

Hoy será el turno de una de las estrellas de Operación Triunfo 2017 que, desde entonces, es también un icono de la música en España, y así la conocen algunos, “Amaia de España”. La artista de Pamplona emocionará con sus clásicas baladas como ‘Yamaguchi’ o ‘Tengo un pensamiento’. Lo mismo hará Dani Martín, excantante de El Canto del Loco y uno de los artistas más reconocidos del panorama musical en el país por sus años de trayectoria. ‘Cero’, ‘Emocional’ o ‘Qué bonita la vida’ serán algunas de las canciones que interpretará el artista sobre el escenario de Portas.

Programa de esta tarde

La jornada contará también con Noelia Franco, Los Acebos, Orkesta Mendoza, Meridian Brothers, habrá una actuación del grupo de baile Senior de la UNED y la música del emblemático Xoel López. Cerrarán el festival el Instituto Mexicano del Sonido, Sanguijuelas del Guadiana, Nortec: Bostich + Fussible y la música de La Duendeneta que sonará también durante la tarde en el escenario azucreira.

En lo gastronómico, hoy se unirán al stand del ShowRocking, comisariado desde su primera edición por el conocido chef Pepe Solla, Antonio Arrabal, Blanca Martínez y Javier Vega, Fabián Delgado, Héctor López, Jhon Zárate, María Adelaida Moreno, Miguel González, Óscar Vidal, Patricia Uceda y Marcos Rodríguez, Yayo Daporta, María Peón y Ismael Agra.

15 años del PortAmérica

Así, PortAmérica cerrará mañana una nueva edición con vistas a trabajar ya en el 2027 y en el que será el XV aniversario de un festival declarado Acontecemento de Excepcional Interese Público. Esta celebración coincidirá también con el año Xacobeo por lo que se espera que el PortAmérica viva el año que viene una edición, si cabe, aún más especial.