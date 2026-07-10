Rigoberta Bandini inaugura el PortAmérica en una primera jornada que hizo vibrar Arousa

Miles de personas se dieron cita en la Azucreira de Portas Mónica Ferreirós

Miles de personas se dieron cita ayer en la Azucreira de Portas para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición del festival PortAmérica, uno de los imprescindibles en el calendario estival de Arousa y que, se prevé, vuelva a reunir durante todo el fin de semana a miles y miles de aficionados tanto de la música como de la gastronomía.

Esta primera jornada arrancó ayer con Amoebo a las 18:30 horas, pero también se subieron al escenario artistas como Marina Reche, Fillas de Cassandra, The Rapants, y una de las cabezas de cartel del festival y de las más aclamadas: Rigoberta Bandini.

El público disfrutando en una nueva edición del PortAmérica Mónica Ferreirós

La tarde contó también con el clásico ShowRocking que reúne cada año a decenas de maestros de la cocina nacional e internacional y que, en esta primera sesión, contó con Maca de Castro, Paula Gutiérrez, Eduard Xatruch, Iván Cerdeño, Paco Roncero, Francis Paniego, Viviana Varese, Antonio Arrabal, Rubén Hernández, Dani Carnero y Paco Torreblanca. En total, durante todo el fin de semana, pasarán por esta carpa gastronómica hasta 37 chefs, 68 tapas, 22 Estrellas Michelin, 2 Estrellas Verdes y 2 Bib Gourmand.

Propuesta de actividades

En cuanto a la oferta de actividades sostenibles -otra de las virtudes de este evento- ayer la Azucreira contó con distintas actividades para todos los públicos, así como el clásico Mercado de Talentos, con una selección de creadoras y creadores que llevaron al recinto sus mejores diseños y productos locales, y un encuentro literario entre Nacho Carretero y Manuel Jabois en torno al décimo aniversario de Fariña y la publicación de La víspera.

Otra de las grandes apuestas del PortAmérica, que cada año trata por seguir mejorando, es su plan de accesibilidad que en esta edición, como novedad, incorporará intérpretes de lengua de signos en algunos de los conciertos.

Ahora, después de una primera jornada para entrar en calor, Portas espera hoy otra tanda de grandes artistas como M-Clan u Hombres G, en un velada que prevé acoger incluso a más festivaleros y festivaleras.