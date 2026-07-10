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Portas

PortAmérica da hoy el pistoletazo de salida con Rigoberta Bandini y Fillas de Cassandra

Telefónica aumentará de forma temporal la capacidad y la velocidad de transmisión de datos para garantizar la conectividad en el festival

Fátima Pérez
10/07/2026 09:00
Concierto de Mikel Izal en el PortAmérica 2025
Concierto de Mikel Izal en el PortAmérica 2025
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Rigoberta Bandini, Fillas de Cassandra o The Rapants darán hoy el pistoletazo de salida al festival PortAmérica en la Azucreira de Portas. La apertura de puertas será a las 17:45 horas y el primer concierto, de Amoebo, empezará a sonar a las 18:30.

Presentación del festival PortAmérica 2026

Música y gastronomía maridan un año más en el festival PortAmérica

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Tras la presentación oficial del festival, que tuvo lugar esta misma semana, todo está listo ya para poner los altavoces a sonar y a los cocineros junto a sus fogones para participar, como cada año, en el ShowRocking, uno de los grandes atractivos de este evento musical.

Conectividad asegurada en el festival

Con motivo de la afluencia de miles de personas durante este fin de semana en Portas, la compañía Telefónica ha optado por reforzar con una unidad móvil y actuaciones de parametrización avanzada en su red 5G. La medida se enmarca dentro del Plan Verano activado por la compañía para responder con la máxima calidad del servicio a la alta demanda registrada en los eventos musicales, culturales y gastronómicos especialmente multitudinarios que se celebran en Galicia en verano.

La unidad móvil que se desplegará en Caldas con 5G de altas prestaciones permitirá aumentar de forma temporal la capacidad y la velocidad de transmisión de datos, garantizando la conectividad durante el festival. 

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