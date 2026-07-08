Lantaño reúne imágenes para celebrar su Romería de San Benito con los recuerdos vivos de sus vecinos 

Romería de San Benito de Lantaño Cedida

Lantaño celebrará los próximos días 11 y 12 de julio su tradicional Romería de San Benito, una de las festividades más arraigadas del municipio que, este año, combina tradición, música, actividades infantiles, fiesta de la espuma y, como gran novedad, una exposición fotográfica sobre la memoria colectiva de Lantaño.

La programación comenzará el sábado con un amplio horario de misas desde las 9:00 hasta las 20:00 horas. A las 10:00 habrá pasacalles y la actuación de la Banda de Música Unión de Lantaño, mientras que a las 13:00 horas se celebrará la misa solemne, cantada por el Coro Parroquial de Briallos, seguida de la tradicional procesión y de una tirada de fuegos artificiales. Ya por la tarde los más pequeños podrán disfrutar de un hinchable gratuito y, a partir de las 21:00 horas, dará comienzo la gran verbena con la actuación de la Charanga Ardores, el Dúo Almanova de Vigo y DJ Isi M.

El domingo, a partir de las 19:00 horas, la Carballeira de San Benito acogerá una gran jornada dedicada al público familiar con la fiesta infantil y la fiesta de la espuma que incluirá también toro mecánico, hinchables, pintacaras y globoflexia.

Campaña solidaria

La programación incluirá también una campaña solidaria de recogida de material escolar, impulsada por la Biblioteca de Portas, el domingo en la capilla de San Benito.

Exposición fotográfica

La gran novedad de esta edición será una exposición fotográfica dedicada a la memoria colectiva de Lantaño, una muestra que reunirá imágenes antiguas cedidas por los vecinos que recogen momentos de la romería para preservar y poner en valor el patrimonio histórico y sentimental de la parroquia.