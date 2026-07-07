Música y gastronomía maridan un año más en el festival PortAmérica

Presentación del festival PortAmérica 2026 D.A.

“Non hai verán nas Rías Baixas sen PortAmérica”. La Azucreira de Portas ya está lista para maridar a partir de este jueves música y gastronomía en un festival de referencia que este año contará de nuevo con artistas tanto locales, como nacionales e internacionales, entre ellos Rigoberta Bandini, Amaia, Dani Martín, Hombres G o M-Clan, así como con 37 chefs y tapas a un precio de cinco euros.

El PortAmérica nació en Nigrán allá por el año 2012 como un proyecto que buscaba fomentar el emprendimiento. En este 2026, acaba de ser reconocido como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP). “Isto é algo que se calendarizará dende outubro deste ano ata 2029 para seguir potenciando a música e a gastronomía, pero tamén para impulsar un proxecto que presentaremos moi pronto: Respira”, explicó Kin Martínez, natural de Portas, director del festival y de Esmerarte en la presentación del evento. Respira hablará de responsabilidad social, de universalizar la cultura, abandonar las pantallas y de intentar preservar la salud mental, entre otros propósitos. Nace de una idea: el PortAmérica no es solo un festival.

Acto de presentación del festival en Portas D.A.

Gastronomía, sello de identidad

Esto mismo lo tiene claro también el comisario y cocinero estrella Michelín, Pepe Solla, quien recalcó la gastronomía como un sello de identidad y un ejemplo de éxito en Portas.

“Hay muy pocos festivales gastronómicos o congresos en todo el mundo que tengan el cartel de cocineros que tiene PortAmérica. Es muy bonito ver que una idea que surgió hace 15 años cuando nadie hacía nada de esto, se ha replicado. Ahora hay otros festivales que lo hacen y si te copian es porque algo estás haciendo bien”, señaló. En cuanto al precio de las tapas del ShowRocking, compuesto por 37 chefs, 68 tapas, 22 Estrellas Michelin, 2 Estrellas Verdes e 2 Bib Gourmand, será de cinco euros. Para Solla mantener estos precios es clave, ya que tiene claro que “la gastronomía, como la música debe ser para la sociedad”.

Descentralización del turismo

Más allá de poner en valor todo lo que define a las Rías Baixas -naturaleza, gastronomía y oferta cultural- el presidente de la Diputación, Luís López, recordó también la descentralización del turismo. “Este é un evento que grandes cidades querrían e ten lugar en Portas, nun concello cun claro reto demográfico”.

En cuanto a sostenibilidad y accesibilidad, otra de las patas que sostienen al PortAmérica, se puso en valor la iniciativa del festival por reducir la huella de carbono con los más de 8.000 arboles plantados en los montes de la comarca.

La organización se plantean habilitar un espacio para aquellos que quieran disfrutar del partido de cuartos del Mundial de Fútbol

Así, la Azucreira recibirá este jueves a Rigoberta Bandini y Fillas de Cassandra, entre otros artistas. El viernes será el turno de Hombres G y M-Clan y dado que España jugará el partido de cuartos del Mundial de Fútbol, desde la organización se plantean la posibilidad de habilitar un espacio para aquellos que quieran disfrutar del partido sin renunciar al festival.