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Diario de Arousa

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Portas

La Fundación PortAmérica formaliza una alianza estratégica para apoyar a artistas emergentes

Fátima Pérez
03/07/2026 08:00
La Fundación Paideia Galiza y la Fundación PortAmérica formalizan una alianza estratégica
La Fundación Paideia Galiza y la Fundación PortAmérica formalizan una alianza estratégica
Cedida
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La Fundación Paideia Galiza y la Fundación PortAmérica  formalizan una alianza estratégica para acompañar el desarrollo de artistas musicales emergentes. Un acuerdo que, aunque se acaba de hacer oficial, lleva más de diez años de trabajo conjunto.

La relación entre ambas instituciones comenzó cuando Esmerarte empezó a desarrollar los itinerarios formativos junto a Fundación Paideia Galiza y Estudios Mans en Galicia. Con el tiempo, esos programas crecieron y se expandieron. Hoy, más de 500 artistas han pasado por estas formaciones.

Hace seis años, Esmerarte identificó que el talento en España no estaba acompañado y un artista que daba sus primeros pasos sin estructura ni guía se perdía, empobreciendo así a la industria. Por ello nació el proyecto Batea de acompañamiento integral con el que el sello trabaja junto a artistas emergentes para potenciar su desarrollo profesional.

A raíz de esa iniciativa, Fundación Paideia Galiza decidió abrir una vía de colaboración con Fundación PortAmérica para que los proyectos que pasen por sus formaciones tengan la oportunidad de acceder a Batea

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