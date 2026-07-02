El PortAmérica tendrá este año  una nueva zona de acampada en las Bodegas Viña Almirante

La pasada edición del Festival PortAmérica G. Salgado

El Festival PortAmérica contará este año con una nueva zona de acampada en los viñedos de las Bodegas Viña Almirante, situados a solo unos metros a pie del espectáculo que se celebrará los próximos 9, 10 y 11 de julio en la Azucreira de Portas.

Esta nueva ubicación pretende ser un espacio sombrío y confortable para todos los campistas y festivaleros. Además, debido también a la alta demanda, la organización ha optado por abrir nuevas plazas para el parking de caravanas.

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Así, tras confirmar esta semana al último artista que se incorpora al festival, Los Acebos Music, el PortAmérica tiene ya todo listo para arrancar en una semana el que es uno de los festivales más reconocidos del panorama autonómico que este año cuenta con artistas como Dani Martín, Rigoberta Bandini, Amaia, Hombres G o M-Clan.