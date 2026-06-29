La Xunta financiará el 70% del proyecto para ampliar el albergue de Briallos, en Portas

El exterior del albergue de peregrinos de Briallos, en Portas Cedida

Turismo de Galicia financiará una parte de la reforma y ampliación del albergue de Briallos, en Portas. Así lo anunció hoy el Consello da Xunta en el que se autorizó la firma del convenio de colaboración. El coste total de la actuación asciende a más de 270.000 euros, de los cuales la Xunta aportará 189.000 euros —cerca del 70%— para dotar al alojamiento de nuevas plazas.

El albergue público de Briallos, en funcionamiento desde el año 2005, forma parte de la Red Pública de Albergues del Xacobeo y es un establecimiento de primera categoría que cuenta con el distintivo Q de Calidad. Está situado en un tramo del Camino Portugués a su paso por la parroquia del municipio de Portas y muy próximo a Caldas, uno de los puntos más populares de parada durante el Camino.

El convenio contempla la construcción de un nuevo edificio que se sumará al bar y al propio albergue

El convenio contempla por tanto la construcción de un nuevo edificio independiente, que se sumará a las dos edificaciones actuales, el bar y el albergue propiamente dicho.

En esta nueva instalación se creará un espacio común destinado a sala de estar del albergue. Gracias a ello, podrá reformarse el edificio en el que actualmente se alojan los peregrinos para sustituir la sala de estar original por una sala de habitaciones. Esto permitirá aumentar la capacidad del espacio en 16 plazas, pasando de las 27 actuales a 43.

Otra ampliación a futuro

Además, el proyecto prevé que la estructura del nuevo edificio se diseñe con vistas a una futura ampliación en altura que permita ejecutar una planta adicional. En ese caso, la actual cubierta pasará a convertirse en el forjado intermedio de la primera planta, destinada a dormitorios.

Este nuevo convenio tiene un carácter estratégico para la Xunta de Galicia, tanto en lo que se refiere a la puesta en valor de los recursos turísticos del municipio de Portas —y, en consecuencia, a la revalorización del turismo de la comunidad—, como por su impacto de cara a la celebración del Xacobeo 2027.

Desde el gobierno autonómico se está realizando un “importante” esfuerzo para impulsar una red de infraestructuras viarias y de alojamientos en el marco del Plan Director de los Caminos de Santiago 2027, en el que se invierten más de 140 millones de euros.

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Cuatro públicos en Arousa

Y es que en lo que va de año, más de 45.000 peregrinos han recorrido ya el Camino Portugués, que crece a un ritmo del 13%. En esta ruta xacobea se encuentran un total de 10 albergues de la Red Pública del Xacobeo que ofrecen más de 470 plazas.

Concretamente en Arousa son cuatro los albergues públicos que se encuentran en el Camino: El Andrés Fernández García en Carril, el de Pontecesures, el de Valga y el que ahora se podrá ampliar para ganar más capacidad, el albergue de Briallos, en Portas.