La iniciativa de Estrella Galicia para recuperar verbenas llegará este lunes a San Pedro de Lantaño

A Nosa Verbena de Estrella Galicia Cedida

San Pedro de Lantaño, en Portas, se prepara para vivir uno de los días grandes del año con la segunda parada de ‘A Nosa Verbena’, una iniciativa de Estrella Galicia para recuperar verbenas tradicionales de Galicia. La cita será el lunes 29 a las 20:30 horas en el entorno del parking del campo de fútbol.

Así, San Pedro de Lantaño será una de las ocho celebraciones que conforman el calendario de ‘A Nosa Verbena’ en este 2026, un proyecto que desde su nacimiento en 2022 ha contribuido a recuperar y apoyar 21 verbenas en distintos rincones de Galicia.

En cuanto a la selección de cada localidad, esta responde a criterios de arraigo vecinal, valor cultural y voluntad comunitaria de mantener viva una forma de celebración que es, ante todo, seña de identidad.

Programa de la jornada

El día arranca a las 13:00 horas con el concierto del Grupo de Gaitas. A las 19:00 horas, Charlatán Rodríguez tomará el relevo con su teatro infantil. Posteriormente será el turno de Mago Costa y a las 21:30, el Trío Galia dará comienzo a la verbena. El gran protagonista de la noche llegará a las 23:00 horas: la Orquestra Galilea se subirá al escenario para amenizar la gran fiesta de San Pedro de Lantaño.