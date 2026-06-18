Portas se queda sin unitarias: las escuelas de Lantaño y Romai cierran sus puertas

Alumnado de las escuelas de Lantaño y Romai, en Portas Cedida

Las Escuelas de Educación Infantil de Lantaño y Romai cierran sus puertas por falta de alumnado. La problemática que desde hace meses denuncian las unitarias de Portas termina en tragedia tras el anuncio de la Consellería de Educación y su decisión de echar el cierre definitivo en las dos únicas escuelas unitarias del municipio al no alcanzar estas el mínimo de alumnos que requiere la Xunta.

Las docentes lamentan la decisión de la administración autonómica y aseguran no entender lo ocurrido en el caso de Romai, donde, insisten, estaban previstas hasta seis matrículas para el próximo curso. Al parecer no todos los alumnos habían formalizado ya su plaza, porque el periodo seguía abierto, y por esto no costaban los seis alumnos que sí se unirían a la unitaria de Romai para el próximo curso.

“Hai familias que non queren mudar aos rapaces de centro porque queren escolas máis pequenas”

“Estamos consolándonos porque a verdade é que non nos esperábamos que pecharan as dúas. De feito, algunhas familias queren facer reclamacións”, explica Susana, la profesora del centro de Lantaño, e insiste, “sabíamos que a nosa era difícil mantela aberta polo número de alumnos, pero o de Romai no o esperábamos. Pechar de golpe dúas escolas é complicado”.

Ahora los niños y niñas que asistían a estos centros infantiles tendrán que trasladarse al CPI Domingo Fontán o, por el contrario, buscar otras escuelas en concellos próximos. “Hai familias que non queren mudar aos rapaces de centro porque queren escolas máis pequenas con outros horarios que non pode ofrecer o Domingo Fontán”, explica Susana.

“Morre un sistema educativo”

Por su parte, desde el BNG de Portas han querido comunicar su desacuerdo con esta decisión de la Consellería alegando que “morre un sistema educativo” y con él las parroquias del rural. “Hoxe é un día triste, moi triste. O día que ninguén quería que chegase pero chegou”, escribía en sus redes sociales.

Los nacionalistas también critican las formas y aseguran que la Xunta no aportó explicaciones suficientes antes de proceder al cierre de los centros. Por todo ello, llaman a la movilización social tras una decisión que “marcará un antes e un despois nestas dúas parroquias”.