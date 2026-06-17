La Escuela de Educación Infantil de Lantaño busca más alumnado para evitar echar el cierre

Alumnado de las escuelas de Lantaño y Romai, en Portas Cedida

La Escuela de Educación Infantil de Lantaño, en Portas, busca alumnado para evitar cerrar sus puertas el próximo curso. El centro atraviesa una situación complicada ya que, por el momento, solo tienen registro de cuatro matrículas para el curso 2026/2027, algo que podría significar el cierre definitivo de la escuela.

“Estamos nun concello que ten dúas unitarias, Romai e a nosa, Lantaño, ademais do CPI Domingo Fontán, e neste curso, debido á baixa natalidade e a falta de nenos fáltanos un alumno para poder manter a escola aberta”, explica Susana, la profesora del centro.

Al parecer ya hace unos años que perciben este declive en el número de matrículas. De hecho, en este curso 2025/2026 apenas tienen cinco alumnos escolarizados, pero no creen que la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Educación, mantenga el centro abierto con menos de esta cifra, “precisamos un máis” apunta la docente.

Buscan la conciliación

Otro de los motivos que puede afectar en las matrículas es la falta de planes de conciliación. “As familias, cada vez máis, buscan centros con Plan Madruga e no caso das unitarias iso é difícil”, cuenta Susana. Además, insiste en que no se trata de un caso aislado, sino de una situación que afecta a las tres escuelas de Portas.

Durante el periodo de admisión el pasado mes de marzo el centro trató de hacer campaña para animar a las familias a conocer las instalaciones, pero por el momento la situación no ha cambiado y siguen tras la búsqueda de alumnado.