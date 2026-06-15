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Portas 

La Sociedad Deportiva Romai denuncia un robo de cerca de 600 euros en refrescos y golosinas en el bar del campo de fútbol 

La entidad asegura que se trata del segundo acto vandálico que sufren 

Fátima Pérez
15/06/2026 12:32
Los ladrones entraron la noche del viernes al sábado, forzando una puerta que da acceso a la grada
Los ladrones entraron la noche del viernes al sábado, forzando una puerta que da acceso a la grada
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La Sociedad Deportiva Romai denuncia el robo de cerca de 600 euros en refrescos y golosinas en el bar del campo de fútbol. Al parecer, los ladrones entraron la noche del viernes al sábado forzando una puerta que da acceso a la grada y cargando -se cree que en algún vehículo- decenas de paquetes de Coca-Cola, Kas de naranja, de limón, cajas de phoskitos, Kit Kats, frutos secos y más. Se trata del segundo robo que sufre el bar del club y, desde la entidad, creen que podría ser los mismo individuos, ya que el modus operandi coincide.

“Fuerzan una puerta, entran, cogen los recipientes que tenemos para la basura y ahí se llevan todo. Tienen que ser jóvenes porque no robaron bebidas alcohólicas, solo una caja de botellas de Albariño que teníamos previsto sortear”, cuenta el presidente de la sociedad, Enrique Villadeamigos.

Robo el pasado mes de octubre 

Al parecer el pasado mes de octubre vivieron esto mismo, de hecho el mismo Villadeamigos asegura, “fue idéntico”, a excepción de que, en la otra ocasión, vertieron por el suelo Fairy y otros productos que había en el local. “Eso demuestra que son niños porque un ladrón no hace estas cosas. Además, saben por donde entrar”.

El presidente también explica que, dentro de lo malo, el 50% de la mercancía que almacenaba el bar estaba en Portas, en el torneo de pádel que organizó este fin de semana el Concello en honor a Concepción Pérez Iglesias.

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