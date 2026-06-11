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Portas

La UNED rendirá homenaje a la primera alcaldesa de Galicia con un torneo de pádel este sábado

Fátima Pérez
11/06/2026 08:04
Concepción Pérez Iglesias, la primera alcaldesa de Galicia
Concepción Pérez Iglesias, la primera alcaldesa de Galicia
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La Asociación Veciñal Cultural e Músico Deportiva Ágora do Atlántico-Amigos de UNED Pontevedra, con la colaboración del Concello de Portas, la UNED Pontevedra, y el Aula de Portas, organiza el I Torneo de Pádel Concepción Pérez Iglesias, una iniciativa que busca reivindicar la figura de la primera alcaldesa de Galicia a través de una jornada que combina deporte, igualdad, inclusión y memoria histórica.

La competición se celebrará el próximo 13 de junio en las instalaciones de la antigua Azucreira de Portas y cuenta con la financiación de la Diputación de Pontevedra.

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El torneo reunirá a un total de 48 participantes distribuidos en categorías masculina, femenina y mixta para fomentar la inclusión, la convivencia y la igualdad de oportunidades a través del deporte.

Además, más allá de esta dimensión deportiva, el torneo nace con el objetivo de poner en valor el legado de Concepción Pérez Iglesias, quien ejerció como alcaldesa de Portas entre 1925 y 1930, convirtiéndose en la primera mujer en acceder a una alcaldía gallega en una época en la que las mujeres aún no habían conquistado derechos fundamentales. 

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