Portas facilita el acceso gratuito o rebajado al PortAmérica a todos los jóvenes empadronados

Concierto de Mikel Izal en el PortAmérica 2025 Gonzalo Salgado

Vuelve el plan ‘Portas Xove’ que permitirá a las personas empadronadas en este municipio, con edades entre 12 y 30 años, asistir gratis al Festival PortAmérica los días 9, 10 y 11 de julio en la Azucreira.

Estos son todos los festivales que se celebran en la comarca de Arousa Más información

Más allá de este plan joven, el Concello también negoció este año con la organización del evento un descuento para mayores de 30 años. Así, estas personas podrán adquirir su abono a un precio de 50 euros a partir de este próximo lunes 15 de junio. Solo será necesario solicitar un código personalizado en las oficinas del Concello, presentando el DNI. Las entradas serán nominativas e intransferibles para garantizar una distribución equitativa y evitar usos indebidos.

Intérpretes de lengua de signos

Por su parte, el PortAmérica continúa avanzando en accesibilidad universal e incorporará este año, y por primera vez, intérpretes de lengua de signos en muchos de los conciertos destacados del festival: Rigoberta Bandini, Fillas Cassandra, Marina Reche, Hombres G, Eliades Ochoa, M-Clan, Dani Martín y Xoel López.

Otra de las novedades de este año será la implantación de la señalización NaviLens para personas con discapacidad visual y la ampliación de los recursos de apoyo para aquellas que padecen TEA.