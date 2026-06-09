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Portas

La Xunta destina 129.000 euros a la conservación de la iglesia de San Xulián de Romai

Se trata de una partida de ayudas que el gobierno autonómico aprobó este lunes en el Consello da Xunta por valor de 600.000 euros

Fátima Pérez
09/06/2026 18:35
La iglesia de San Xulián de Romai, en Portas
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La Archidiócesis de Santiago de Compostela recibirá 129.000 euros de la Xunta de Galicia  para sufragar los gastos de mantenimiento y conservación de la iglesia de San Xulián de Romai, en Portas. Se trata de una partida de ayudas que el gobierno autonómico aprobó este lunes en el Consello da Xunta.

Este convenio de colaboración entre la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude y las diócesis gallegas cuenta con un total de 600.000 euros y busca prestar ayuda para ejecutar pequeñas actuaciones de conservación y mantenimiento en iglesias parroquiales de todo el territorio.

En el marco de este acuerdo se llevarán a cabo este año intervenciones en doce templos que forman parte del patrimonio cultural de Galicia para garantizar su protección. En total, la Xunta lleva invertidos, desde 2019, a través de este convenio, 1,8 millones de euros para ejecutar estas actuaciones de conservación.

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