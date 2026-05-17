Mulleres Rurais Azucareira restaura sus instalaciones con una subvención de 13.700 euros

La visita del delegado territorial, Agustín Reguera, a la asociación Cedida

La Xunta visita las instalaciones de la Asociación de Mulleres Rurais Azucareira, de Portas, tras concederle una ayuda de más de 13.700 euros para mejorar sus infraestructuras y adquirir nuevo material.

Gracias a esta aportación económica la entidad pudo impermeabilizar las paredes, chimenea y los techos del local social, dando solución a los problemas de filtraciones que sufría la edificación y convirtiendo el espacio en un lugar más confortable. Además también se aprovechó para pintar íntegramente la planta baja.

Por otra banda, en lo que se refiere a la línea destinada a la compra de material, la asociación pudo invertir en mejorar la eficiencia energética del edificio con una nueva estufa de pellets de bajo consumo. También se compraron sillas plegables y un mueble para almacenamiento.

La Xunta recuerda que estas subvenciones beneficiaron a cerca de 160 entidades de la provincia con una inversión total de 1,7 millones de euros.

Durante la visita, en la que participó el delegado territorial, Agustín Reguera, este destacó la importancia de estas entidades que, “son fundamentais para manter vivo o noso rural, as súas costumes e as súas formas de ocio”.