Portas será uno de los centros de la UNED donde se impartan los Cursos de Verano 2026

La UNED en Pontevedra presenta en Madrid la programación de los Cursos de Verano 2026 Cedida

La UNED en Pontevedra presenta en Madrid la programación de los Cursos de Verano 2026, una edición histórica para la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Pontevedra tanto por el número de propuestas como por su implantación territorial en distintos puntos de la provincia, entre ellos el municipio de Portas.

Así, el centro universitario ofrecerá este año un total de 19 cursos en modalidades presencial, online y directo/diferido y llegará además a prácticamente toda la provincia, con actividades distribuidas entre las sedes de Portas, Pontevedra, Vigo, Tui, Lalín, Porriño, Ponteareas y el Centro Penitenciario de A Lama, reforzando así el compromiso de la UNED con la descentralización del conocimiento y el acceso universal a la formación.

La matrícula para los Cursos de Verano permanecerá abierta durante las próximas semanas a través de la plataforma oficial de la universidad.