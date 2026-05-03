Los caballos marchan un año más en la IX Xuntanza Cabaleiros de Romai

Los jinetes llegan a Romai para celebrar la IX Xuntanza Cabaleiros Cedida

Romai reunió este sábado a cerca de un centenar de jinetes en la IX Xuntanza Cabaleiros para participar en la tradicional ruta a caballo que terminó, como cada año, con una gran cena en el pabellón.

La cita, organizada por la asociación Os De Sempre Cabaleiros Romai, partió a las 16:00 horas con los cerca de 100 jinetes participantes que empezaron a recorrer las pistas de Romai. El itinerario incluyó una parada en la capilla de San Cibrán para tomar un bocadillo y continuar la marcha. Después llegó la cena, en la que este año se otorgó como novedad un premio a los compañeros de 'Cabaleiros de Campolameiro' que, tal y como asegura la organización, llevan vinculados a esta cita muchos años. "En muestra del agradecimiento se les entregó un trofeo", cuentan.