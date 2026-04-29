Los jinetes llegan a Romai este sábado para celebrar la IX Xuntanza Cabaleiros

La última edición de la Xuntanza Cabaleiros en Romai Cedida

La parroquia de Romai, en Portas, celebrará este sábado 2 de mayo su IX Xuntanza Cabaleiros Os de Sempre, una cita que reúne cada año a cientos de aficionados de la equitación para recorrer juntos algunos de los espacios más emblemáticos de la zona con los equinos protagonizando la cita. Como ya es tradición, tras el itinerario de la tarde tendrá lugar una cena en el pabellón de Romai.

Aquí cada jinete traerá a su caballo para, a las 16:00 horas, partir del pabellón a recorrer las pistas de Romai, eso sí, evitando el asfalto para no hacer sufrir a los caballos. La cita está organizada por la asociación Os De Sempre Cabaleiros Romai, un grupo de aficionados de la equitación que busca compartir su pasión con otros vecinos o visitantes.

Aunque el precio de la ruta y la cena asciende hasta los 40 euros, con un menú que incluye tanto empanada, como pulpo á feira, carne ó caldeiro, postre, café y licores, también es posible abonar solo 5 euros para participar en la actividad de la tarde.

Participación

Lo normal es que esta cita reúna a más de 200 jinetes y hasta a 300 personas para la cena, pero este año, ante la previsión de lluvias, por el momento el número de inscritos parece menor al de otras ocasiones.