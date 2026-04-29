La Diputación celebra el éxito de su Línea Conecta Rural que suma ya cerca de 300 usuarios

El presidente de la Diputación, Luis López, se desplazó a Portas para poner a prueba la Línea Conecta Rural Deputacion Pontevedra

El presidente de la Diputación, Luis López, celebra la buena acogida de la Línea Conecta Rural, el servicio pionero que puso en marcha el gobierno provincial en Portas, Moraña y O Campo Lameiro para ofrecer a la ciudadanía un medio de transporte diario, con varias frecuencias y gratuito. López se desplazó esta mañana hasta Portas para completar el trayecto hasta Pontevedra en el que aprovechó para informar que en los 15 días que lleva el servicio en funcionamiento ya son cerca de 300 los usuarios que hacen uso de estos autobuses, confirmando así que la puesta en marcha “foi un acerto”.

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Este programa, valorado entre las 100 mejores propuestas de España, dispone de un presupuesto de 478.000 euros, para el que la administración provincial consiguió una subvención de medio millón de euros. La Diputación asume la financiación y organización del servicio y cuenta con la colaboración de la Xunta y de estos tres Concello implicados.

Parada en Montecelo, los Juzgados y la Xunta

El servicio se estrenó el pasado 13 de abril con viajes de lunes a viernes gratuitos para todos los usuarios y un servicio compuesto por dos líneas de autobús: una desde Portas y otra desde O Campo Lameiro y Moraña que llevan a los usuarios desde sus núcleos de población hasta Pontevedra o hasta los lugares que recorre la línea. El servicio cuenta con paradas en el Hospital Montecelo, los Juzgados de A Parda o Campolongo, donde las oficinas de la Xunta.

"Coñecemos dous señores maiores que viñan facer unha proba a Montecelo e, con este autobús, evitan coller o coche co que iso conleva a nivel económico e de risco para a xente maior; e tamén a unha moza universitaria que ven á universidade tres días á semana e fai o traxecto de volta”, destacó López.

Este proyecto piloto estará vigente hasta el primer trimestre del 2027 y, según el presidente “é unha maneira de afrontar o reto demográfico con feitos”.