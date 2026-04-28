El Ministerio abre un procedimiento "exhaustivo" para evaluar el impacto ambiental de la pirotecnia de Lantaño

Ubicación de lo que sería la pirotecnia de Lantaño Cedida

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica abrirá un procedimiento de evaluación ambiental ordinaria exhaustivo para evaluar el impacto ambiental del proyecto de la pirotecnia que promueve la empresa Pirotecnia do Salnés S.L. en Lantaño, Portas.

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Esta propuesta salió a la luz en abril de 2025 y desde entonces los vecinos ya manifestaron su oposición a instalar una pirotécnica a escasos 700 metros de Cachal, en Lantaño.

Sin embargo, esta decisión del Ministerio llega al no recibir respuesta del promotor tras informarle que la ejecución del proyecto podría producir impactos ambientales en la zona, que se podrían mitigar ampliando la información del documento ambiental, e incorporando al proyecto determinadas prescripciones.

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Así, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental al no recibir respuesta sobre aspectos como la afección sobre las aguas, la generación de residuos, el impacto en la biodiversidad, el paisaje, la salud pública o los riesgos del proyecto, acordó someter la instalación de la pirotecnia a una evaluación ordinaria más completa.