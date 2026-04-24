Portas caminará un año más en favor de la Asociación de Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia

Una reciente andaina en la localidad de Arousa | Mónica Ferreirós

Portas celebrará el próximo 10 de mayo la II Andaina Solidaria ‘Pasiño a pasiño’, una iniciativa que combina deporte y solidaridad en apoyo de la Asociación de Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia (Asanog).

Esta propuesta nació con la intención de consolidarse como un evento anual de referencia en el municipio, reforzando el compromiso institucional con la salud, y las causas sociales. La recaudación íntegra se destinará a la Asanog, contribuyendo así al apoyo de las familias afectadas por el cáncer infantil.

La actividad contará con una ruta de 5 kilómetros, pensada para todos los públicos, con opción de ampliarla a 7 kilómetros para aquellas personas que busquen un desafío mayor. Paralelamente, se organizarán actividades complementarias como juegos y animación musical para hacer de la jornada una de convivencia intergeneracional.

Las inscripciones se podrán realizar a través de la web carreirasgalegas.com hasta el 7 de mayo, con un coste simbólico de 5 euros por participante.

La andaina saldrá a las 10:30 horas desde la Azucreira de Portas.