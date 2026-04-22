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Portas

La Hiperferia de Portas organiza su 27 edición que, por primera vez, contará dos días de venta

Será los días 1 y 2 de mayo en la Azucreira de Portas

Fátima Pérez
22/04/2026 12:15
Una edición de la Hiperferia de Portas 
D.A.
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Los próximos días 1 y 2 de mayo se celebrará en el recinto de la Azucreira de Portas una nueva edición de la tradicional ‘Hiperferia’ de Portas organizada por el equipo de Protección Civil de la localidad, este año con una gran novedad, la cita se prolongará por dos días dado el éxito que alberga esta cita en el municipio y en los concellos aledaños.

Desde la organización adelantan que se pondrán a la venta todo tipo de productos del hogar, ropa, calzado, complementos, plantas, así como maquinaria agrícola y mucho más. También se colocará una carpa con pulpo para dar a los visitantes la opción de comer en el lugar.

La cita cumple este año 27 ediciones después de nacer allá por el año 1999. Hasta ahora la Hiperferia se celebraba en una jornada de venta intensa, sin embargo este año, y por primera vez, la feria se podrá disfrutar durante dos jornadas dada la tradición y el éxito que ha ganado en estos 27 años. 

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