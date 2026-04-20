La Asociación Domingo Fontán celebra el 238 aniversario del ilustre geógrafo portense

Ofrenda floral ante el monumento dedicado a Domingo Fontán en Portas Cedida

La Asociación Cultural y Deportiva Domingo Fontán celebró ayer un homenaje con motivo del 238º aniversario del nacimiento del ilustre matemático y geógrafo que da nombre a la entidad, Domingo Fontán, figura clave en la historia científica de Galicia y referente del conocimiento cartográfico.

El evento tuvo lugar a las 12:00 horas en la Casa de la Cultura, en una jornada destinada a poner en valor el legado intelectual y humano de Fontán, así como su profunda vinculación con el municipio de Portas.

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Durante la jornada el pregón institucional destacó la relevancia histórica y simbólica de Fontán así como el valor emocional que su figura representa para la ciudadanía portense. Uno de los momentos más emotivos del discurso llegó al recordar que en su Carta Geométrica de Galicia, Fontán señaló Porta do Conde como “Patria del Autor”, una expresión que, según se indicó, “é motivo de orgullo e tamén de responsabilidade para manter vivos os valores que representou”.

A continuación, y para cerrar el acto homenaje, llegó el turno de una ofrenda floral ante el monumento dedicado a Domingo Fontán y la interpretación del Himno de Galicia por parte del grupo de gaitas Domingo Fontán.