Trasladado a Montecelo un joven tras salirse de la vía en Lantaño

El vehículo que se salió de la vía en la carretera que lleva a la playa fluvial, en As Cachadas Cedida

Los servicios de emergencias fueron movilizados esta mañana, en torno a las 8:20 horas, tras recibir el aviso de un vehículo que se salió de la vía en la carretera que lleva a la playa fluvial, en As Cachadas, parroquia de Lantaño (Portas).

Al parecer fue un chico joven que se dirigía al instituto cuando, en una curva, perdió el control del vehículo y golpeó con la parte trasera del turismo. Tal y como aseguran desde el 112 fue él mismo quien alertó a los servicios de emergencias.

Aunque el conductor, que viajaba solo, no sufrió daños graves fue trasladado al Hospital de Montecelo en Pontevedra.