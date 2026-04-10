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Portas 

Trasladado a Montecelo un joven tras salirse de la vía en Lantaño

El accidente se produjo a las 8:20 horas de esta mañana y el conductor solo sufrió daños leves

Fátima Pérez
10/04/2026 10:59
El vehículo que se salió de la vía en la carretera que lleva a la playa fluvial, en As Cachadas
Cedida
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Los servicios de emergencias fueron movilizados esta mañana, en torno a las 8:20 horas, tras recibir el aviso de un vehículo que se salió de la vía en la carretera que lleva a la playa fluvial, en As Cachadas, parroquia de Lantaño (Portas). 

Al parecer fue un chico joven que se dirigía al instituto cuando, en una curva, perdió el control del vehículo y golpeó con la parte trasera del turismo. Tal y como aseguran desde el 112 fue él mismo quien alertó a los servicios de emergencias. 

Aunque el conductor, que viajaba solo, no sufrió daños graves fue trasladado al Hospital de Montecelo en Pontevedra. 

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