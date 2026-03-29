El grupo de baile de la UNED Sénior de Pontevedra actuará este verano en el PortAmérica

Concierto de Mikel Izal en el PortAmérica 2025 Gonzalo Salgado

El grupo de baile de la UNED Sénior de Pontevedra participará en la próxima edición del festival PortAmérica, que se celebrará en la Azucreira de Portas, consolidándose como una de las citas culturales y musicales más destacadas del verano en Galicia.

Esta actuación supone un reconocimiento al trabajo desarrollado dentro del programa UNED Sénior, una iniciativa formativa dirigida a personas mayores que promueve el envejecimiento activo a través de actividades educativas, culturales y artísticas.

La participación en PortAmérica representa un importante hito para este colectivo, al integrarse en un festival de referencia que combina música, gastronomía y comunidad en un entorno único.

La actuación del grupo de baile de la UNED Sénior de Pontevedra se enmarca en la apuesta del festival por integrar propuestas diversas y fomentar la participación de la comunidad, dando visibilidad al talento local y al papel activo de las personas mayores en la vida cultural.