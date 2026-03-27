Las personas que reclamaron por la parcelaria de Briallos tendrán diez días para revisar sus casos

Medio Rural durante una visita al concello de Portas Cedida

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Rural, publica en el DOG una notificación dirigida a los y las vecinas afectadas por la concentración parcelaria de Briallos, en Portas. La intención del gobierno autonómico es ponerse en contacto con las personas que presentaron reclamaciones contra el reparto de tierras y a las que ahora se les da la oportunidad de revisar su caso y presentar alegaciones antes de que se tome una decisión definitiva.

Tras la publicación de este anuncio, la personas de Briallos que tengan relación con este caso tendrán un plazo máximo de 10 días para conocer más detalles sobre el procedimiento en las dependencias de la Dirección General de Desarrollo Rural, situadas en Santiago de Compostela de 9:00 a 14:00 horas.

En el caso de Briallos esta concentración parcelaria afectó a una superficie de casi 340 hectáreas de más de 700 propietarios y se encuentra ya en una fase avanzada del procedimiento que permitió pasar de unas 3.700 fincas a algo más de 1.300 terrenos. Para llevar a cabo esta reestructuración Medio Rural destinó cerca de dos millones de euros.