Lantaño calienta motores para celebrar este fin de semana su festividad de San Benito

Procesión de San Benito de Lantaño D.A.

La festividad de San Benito de Lantaño llega un año más a Portas con una amplia programación para los próximos días 20 y 21 de marzo.

Así, la celebración despegará el viernes siendo los más pequeños los protagonistas de esta primera sesión del programa con una fiesta infantil a las 18:00 horas. A las 20:30 horas será el turno de la “xuntanza veciñal” y churrascada gratuita para todos los vecinos amenizada por el Dúo Stylo. La música continuará a las 23:30 horas con los Dj Matrek, Pablo Grande, J. Lamy.

El sábado la jornada estará marcada por las celebraciones religiosas, con misas sucesivas de 9:00 a 20:00 horas.

Entremedias se podrá disfrutar también de la actuación de la Banda de Música Unión de Lantaño a las 10:00 horas, así como de la procesión con la respectiva tirada de bombas a las 13:00 horas, hinchables para los pequeños y una gran verbena a las 21:00 horas con la orquesta Galia, trío La Noche y DJ Isi M.

Gran chocolatada de Lantaño

Para calentar motores, este jueves Portas encenderá los fogones para una gran chocolatada en el entorno de la capilla de San Benito. Será a las 19:30 horas y repartirá chocolate y rosca gratuita para todos los que se acerquen a disfrutar del ambiente festivo.