Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Portas

Lantaño calienta motores para celebrar este fin de semana su festividad de San Benito

La primera cita será con la gran chocolatada gratuita este jueves a las 19:30 horas

Fátima Pérez
17/03/2026 22:00
Procesión de San Benito de Lantaño
D.A.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La festividad de San Benito de Lantaño llega un año más a Portas con una amplia programación para los próximos días 20 y 21 de marzo.

Así, la celebración despegará el viernes siendo los más pequeños los protagonistas de esta primera sesión del programa con una fiesta infantil a las 18:00 horas. A las 20:30 horas será el turno de la “xuntanza veciñal” y churrascada gratuita para todos los vecinos amenizada por el Dúo Stylo. La música continuará a las 23:30 horas con los Dj Matrek, Pablo Grande, J. Lamy.

El sábado la jornada estará marcada por las celebraciones religiosas, con misas sucesivas de 9:00 a 20:00 horas.

Entremedias se podrá disfrutar también de la actuación de la Banda de Música Unión de Lantaño a las 10:00 horas, así como de la procesión con la respectiva tirada de bombas a las 13:00 horas, hinchables para los pequeños y una gran verbena a las 21:00 horas con la orquesta Galia, trío La Noche y DJ Isi M.

Gran chocolatada de Lantaño

Para calentar motores, este jueves Portas encenderá los fogones para una gran chocolatada en el entorno de la capilla de San Benito. Será a las 19:30 horas y repartirá chocolate y rosca gratuita para todos los que se acerquen a disfrutar del ambiente festivo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina