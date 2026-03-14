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Portas

La UNED organiza en Portas su décimo campus de inglés para niños de entre 10 y 15 años

Fátima Pérez
14/03/2026 07:05
Aula Universitaria de Portas
Una edición del Campus ‘Inglés en mi entorno’
Cedida
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El Aula Universitaria de Portas, dependiente de la UNED Pontevedra, celebrará del 6 al 17 de julio de 2026 la décima edición del Campus ‘Inglés en mi entorno’, una iniciativa educativa dirigida a jóvenes de entre 10 y 15 años que combina el aprendizaje del idioma inglés con actividades culturales, deportivas y de ocio. La actividad se desarrollará de forma presencial y contará con una duración total de 85 horas lectivas.

El campus se celebrará en las instalaciones del Aula Universitaria de Portas y contará con alojamiento en régimen de pensión completa para los participantes. El objetivo del programa es favorecer el desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita en inglés, facilitando que los jóvenes adquieran mayor confianza en el uso del idioma.

El programa concluirá el 17 de julio con la presentación pública de los proyectos desarrollados por los participantes en un acto que se celebrará en el Auditorio de la Azucarera de Portas. Además, durante el desarrollo del campus se incorporarán contenidos relacionados con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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