Diario de Arousa

Portas

Portas ya trabaja para mejorar la seguridad vial en la intersección entre Caldas y Vilanoviña

Los trabajos buscan mejorar la visibilidad de los conductores y mejorar las condiciones de la parada de autobuses

Fátima Pérez
12/03/2026 19:00
Portas obras
El ejecutivo local prevé que los trabajos estén listo muy pronto
Cedida
Las obras de mejoras de la intersección de la EP-8004 (Caldas de Reis - Vilanoviña) a su paso por Lantaño ya están en marcha y el ejecutivo local prevé que los trabajos estén listo muy pronto.

Se trata de una actuación con una inversión de 48.352 euros, financiados por la Diputación de Pontevedra, que pretende reforzar la seguridad vial en un punto especialmente sensible de la parroquia y mejorar de manera notable las condiciones de la parada de autobuses utilizada a diario por los vecinos y por el alumnado del CEIP Domingo Fontán.

Tal y como asegura la administración local, el cruce en el que se están llevando a cabo los trabajos registraba problemas de visibilidad, por ello ahora se ordenará la circulación mejorando la visibilidad de los conductores para reducir la siniestralidad en la zona.

Por otra banda, en cuanto al transporte escolar, el Concello asegura que las marquesinas -una en cada lado de la carretera- se instalarán ahora un poco más atrás para facilitar que los autobuses puedan subir y bajar a sus pasajeros fuera de la vía reduciendo riesgos.

