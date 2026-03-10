Un ejemplar del histórico mapa de Galicia de Domingo Fontán sale a subasta en Madrid por 2.500 euros

Carta Xeométrica de Galicia Cedida

Un ejemplar original de la Carta Xeométrica de Galicia, elaborada en el siglo XIX por el matemático y geógrafo de Portas Domingo Fontán, saldrá a subasta en Madrid con un precio inicial de 2.500 euros, según anunció una casa de pujas de la capital y publicó el medio Nós Diario.

Se trata de uno de los 550 ejemplares impresos del considerado el primer mapa científico de Galicia.

El arousano pasó a la historia tras lograr un importante hito al elaborar la primera carta geográfica científica del país, marcando así un avance en la cartografía y la investigación científica.

Hoy, su nombre sigue en boca de todos gracias a actos de homenaje, iniciativas de las administraciones para poner en valor su trabajo, o el Premio Domingo Fontán de Investigación Histórica, un galardón académico que reconoce trabajos relacionados con el patrimonio, la historia y la documentación vinculada a Galicia.