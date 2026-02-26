El ShowRocking del PortAmérica suma nuevos nombres a su cartel con representación internacional de Italia, México y Estado Unidos

Una de las últimas ediciones del ShowRocking en el PortAmérica Cedida

El PortAmérica continúa sumando nombres a su cartel del ShowRocking, que un año más ambientará el festival con un espectáculo culinario de alta cocina y con representación de gastronomía internacional.

Contará con Antonio Bachour, del restaurante Bachour en Miami; Viviana Varese, del restaurante Passalacqua en el Lago di Como (Italia); y Fabián Delgado, del Palreal en Guadalajara (México).

Además, Pepe Solla, del restaurante Casa Solla en Poio, será de nuevo el comisario encargado de fusionar la música y la gastronomía, algo que, como él mismo afirmó, “hace años era una locura”.

Desde la primera edición del ShowRocking en 2012, esta parte fundamental del festival no ha dejado de crecer, y este año contará con más de 20 chefs profesionales.

Además de los ya mencionados, estarán también Yayo Daporta de Cambados; Alberto Lareo, del restaurante Maina en Compostela; Andoni Luis Aduriz, del Mugaritz en Errenteria; Antonio Arrabal, de Better Balance y La Jamada en Burgos; Camila Ferraro, del Sobretablas en Sevilla; Dani Carnero, del Kaleja en Málaga; Eduard Xatruch, del Disfrutar en Barcelona; Francis Paniego, de El Portal de Echaurren en Ezcaray; Héctor López, del restaurante España en Lugo; Iria Espinosa y Luis Veira, de Árbore da Veira en A Coruña; Iván Domínguez, del Nado en A Coruña; Lucía Grávalos, del Desborre en Madrid; Óscar Vidal, del Asador O’Pazo en Padrón; Paco Roncero, desde Madrid; Ricard Camarena, de Valencia; Iván Cerdeño, desde Toledo; y Maca de Castro, desde Alcúdia.