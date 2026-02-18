Mi cuenta

El PortAmérica expondrá un año más los diseños de artistas emergentes en su Mercado de Talentos

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el 31 de mayo

Fátima Pérez
18/02/2026 13:23
El PortAmérica celebrará este año una nueva edición del Mercado de Talentos PortAmérica 2026, una iniciativa para que diseñadores y creadores de moda, estética, arte, vintage y otras disciplinas puedan exhibir y vender sus creaciones ante cientos de asistentes.

El Mercado de Talentos, que contó el año pasado con un total de 31 marcas o artistas, estará abierto los días del festival, 9, 10 y 11 de julio. La propuesta está concebida como un escaparate para marcas emergentes y proyectos independientes que buscan conectar con una comunidad que valora el talento y la originalidad.

"En PortAmérica seguimos apostando polas ideas con personalidade. O Mercado de Talentos é o punto de encontro para marcas e creadoras/es que queren mostrar o que fan ante unha comunidade que valora o talento e a autenticidade", apuntan

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el 31 de mayo. 

Vuelve la plantación anual del PortAmérica

Además, el próximo 21 de marzo vuelve 'Unha Entrada Unha Arbore' 2026, la plantación anual impulsada por el festival PortAmérica.

La cita será a las 10:00 horas en el Monte Xiabre (Saiar, Caldas de Reis), una mañana pensada para "manchar as mans, sumar en comunidade e deixar pegada no territorio".

Las inscripciones ya están abiertas y, tras la plantación, la organización facilitará avituallamiento para reponer fuerzas. Una acción que, cada año, refuerza el compromiso ambiental del festival y su vínculo con el entorno natural.

